La Guardia Civil avista al perro Boro, que se perdió en el accidente de Adamuz y prepara un plan para cogerlo

El perro Boro, desaparecido tras el accidente de trenes de Adamuz.

Un agente de la Guardia Civil avistó este miércoles a Boro, el perro que salió huyendo del accidente de tren de Adamuz. Apenas unas horas después del siniestro ya se localizó en un vídeo merodeando cerca de los vagones, pero hasta ahora no se había permitido una búsqueda activa del animal en la zona acotada, donde se recogen pruebas del siniestro y los alrededores. Todavía no lo han cogido, pero se prepara un operativo para poder devolverlo a su familia. Boro (un mestizo de perro de aguas y schnauzer) es la mascota de la pasajera malagueña que viajaba en el Iryo de Málaga a Madrid con su familia cuando el tren descarriló y colisionó con el Alvia.

Un agente medioambiental del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha avistado al animal en las inmediaciones del accidente. Sin embargo, «cuando lo han intentado coger, ha huido», según explicaron las mismas fuentes. Por ello, miembros de la Guardia Civil han llamado a los dueños para informarles de lo sucedido e intentar recuperarlo. Todo lo referente a este can, que sus propietarios definen como bueno, pero asustadizo está siendo viral en las redes sociales.

Tras el siniestro, la dueña de Boro quedó inconsciente, en estado crítico, pero el animal escapó. La hermana de la afectada, Ana, que también resultó herida, aunque en menor medida, pidió ayuda para tratar de localizarlo: «Yo sé que esto es lo que mi hermana haría», decía apenas unas horas después de la tragedia a las puertas del Hogar del Jubilado del pueblo, donde inicialmente fueron trasladados los familiares a la espera de noticias.