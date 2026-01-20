La expareja de Koldo García declara que el PSOE siempre pagaba en efectivo

La exmujer del exasesor ministerial Koldo García, Patricia Úriz llegó a la Audiencia Nacional con una peluca. JAVIER LIZÓN / EFE

Patricia Uriz, expareja de Koldo García, declaró este martes en la Audiencia Nacional que el PSOE siempre devolvía en efectivo los gastos anticipados por el exasesor de José Luis Ábalos y añadió que en el Ministerio de Transportes lo habitual era por transferencia.

Así lo manifestó como investigada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno. Uriz añadió, respondiendo únicamente a preguntas de su abogada, que alguna vez vio algún billete de 500 euros, aunque precisó que no era habitual.

Además, la expareja de Koldo dijo no reconocerse en los mensajes analizados por los investigadores del caso, que la sitúan refiriéndose a los billetes de 500 como «chistorras». Según argumentó, esa no es su forma de escribir. Asegurado que sus propiedades están justificadas por sus ingresos y admitió que vio alguna vez al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, si bien puntualizó que no tuvo relación con él y rechazó que recibieran del empresario 10.000 euros al mes.