Antonio Ruiz, jefe de la Policía Local de Adamuz: «La visión era dantesca. Había gente deambulando sin rumbo y personas fallecidas en el suelo»
El agente fue uno de los primeros en acudir al lugar del accidente. Ayudó en la evacuación de los pasajeros con lesiones de gravedad y después volvió al pueblo para darle el resto todo el apoyo que necesitaran22 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
¿Qué tal está el jefe de la Policía Local de Adamuz? «Bien. Cansado, pero seguimos trabajando», concluye rápido y diligente. Es Antonio Ruiz y fue uno de los primeros en acceder al lugar del accidente. «Encontramos