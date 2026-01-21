Antonio Ruiz, jefe de la Policía Local de Adamuz: «La visión era dantesca. Había gente deambulando sin rumbo y personas fallecidas en el suelo»

Carlos Peralta
CARLOS PERALTA (ENVIADO ESPECIAL)

El agente fue uno de los primeros en acudir al lugar del accidente. Ayudó en la evacuación de los pasajeros con lesiones de gravedad y después volvió al pueblo para darle el resto todo el apoyo que necesitaran

22 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

¿Qué tal está el jefe de la Policía Local de Adamuz? «Bien. Cansado, pero seguimos trabajando», concluye rápido y diligente. Es Antonio Ruiz y fue uno de los primeros en acceder al lugar del accidente. «Encontramos

