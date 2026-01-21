El ángel de la guarda de la niña de 6 años que sobrevivió al accidente: «Fue ella quien me salvó a mí»

María José Díaz Alcalá COLPISA

Un investigador de la Guardia Civil en la zona donde acabó el tren Alvia accidentado en Adamuz
Un investigador de la Guardia Civil en la zona donde acabó el tren Alvia accidentado en Adamuz Susana Vera | REUTERS

Una guardia civil de paisano que también viajaba en el tren se hizo cargo de la pequeña, que logró escapar por un pequeño agujero

21 ene 2026 . Actualizado a las 12:00 h.

Cuando Cristina abrió los ojos todo estaba oscuro. Se quitó el abrigo y los zapatos que la tenían inmovilizada. Intentó «despertar» a un hombre que se encontraba a su lado, boca abajo, aunque sin éxito.

