El ángel de la guarda de la niña de 6 años que sobrevivió al accidente: «Fue ella quien me salvó a mí»
COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Una guardia civil de paisano que también viajaba en el tren se hizo cargo de la pequeña, que logró escapar por un pequeño agujero21 ene 2026 . Actualizado a las 12:00 h.
Cuando Cristina abrió los ojos todo estaba oscuro. Se quitó el abrigo y los zapatos que la tenían inmovilizada. Intentó «despertar» a un hombre que se encontraba a su lado, boca abajo, aunque sin éxito.