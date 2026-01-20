Salvador Illa sale de la uci tras pasar una buena noche y evolucionar favorablemente

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Andreu Dalmau | EFE

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la unidad de cuidados intensivos (uci) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, tras haber pasado una buena noche y evolucionar favorablemente. Según ha informado el centro hospitalario en un comunicado, Illa «ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y este martes se le ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico».

El presidente de la Generalitat fue ingresado el pasado sábado por una una osteomielitis púbica causada por una bacteria, el streptococcus dysgalactiae, que le ha mantenido hasta el martes en la uci. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente en el pubis. El director general del hospital catalán, Albert Salazar, explicó que el problema del mandatario apuntaba a una «patología inflamatoria».