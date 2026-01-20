Martín Perea, ingeniero de Caminos: «Si las vibraciones eran excesivas, la vía podría estar en condiciones inadecuadas»

Martín Perea Álvarez, ingeniero de Caminos especializado en transportes.
Sin descartar ninguna de las posibles hipótesis, reconoce su preocupación por el comportamiento de los trenes en la zona del accidente de Adamuz

21 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pasadas ya más de 48 horas tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, (Córdoba), la investigación continúa sin una causa clara sobre el descarrilamiento del tren Iryo. Mientras se analizan los restos del convoy

