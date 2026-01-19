Mañueco convoca elecciones y Vox rompe la negociación con el PP en Extremadura

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el minuto de silencio convocado por la Junta de Castilla y León en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz. EUROPA PRESS

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó este lunes la disolución de las Cortes y convocó elecciones para el próximo 15 de marzo. Bajo la conmoción por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), Mañueco suspendió su prevista comparecencia para hacer este anuncio y se limitó poner en marcha los trámites para la celebración de las elecciones, en las que aspira a ganar con una mayoría suficiente que le permita no depende de Vox para gobernar. Algo que, por ahora, no corroboran los sondeos.

El presidente autonómico del PP ha logrado agotar la legislatura pese a que Vox decidió salirse del Gobierno de coalición formado tras los anteriores comicios, ya que el 15 de marzo es la fecha límite para la celebración de las elecciones, dado que las últimos fueron el 13 de febrero del 2022.

Castilla y León celebra así por segunda vez consecutiva en solitario las elecciones autonómicas, aunque esta vez la novedad es que tendrán lugar tras otros dos procesos electoral recientes en Extremadura y Aragón, que irá a las urnas el 8 de febrero. Algo que, en función de las posibles alianzas del PP con Vox en esos dos territorios, puede condicionar el sentido del voto.

Precisamente este lunes, a solo un día de que se abra la legislatura en Extremadura con la constitución de la Asamblea autonómica, Vox suspendió las negociaciones que mantenía con el PP de María Guardiola tras las elecciones, que dieron una victoria amplia a los populares, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Una semana para la investidura

La decisión de Vox deja en el aire la investidura de Guardiola, que tiene solo una semana para negociarla. En caso de que no se llegara finalmente a un acuerdo, la alternativa más plausible es la repetición de las elecciones.

El PP de Extremadura enmarcó esa ruptura en una «estrategia nacional» de Vox ante el «carrusel de elecciones» que se inicia en varias comunidades autónomas, empezando por Aragón. El PP asegura desconocer los motivos reales, ya que el acuerdo estaba «bastante avanzado». Explicaron que Guardiola recibió un correo de Vox en el que «en solo una frase, dan por rota la negociación sin ningún motivo expreso, bien por una cuestión de cargos o bien por una cuestión programática». El PP advirtió de que no va a «regalar una presidencia de la Asamblea sin saber cómo va a quedar el Gobierno o si vamos a tener presupuestos».

Vox justificó la ruptura de las negociaciones alegando que Guardiola «no quiere cambiar políticas, ni respeta a los votantes de Vox, ni actúa con responsabilidad». Fue el líder del partido, Santiago Abascal, quien a través del Comité de Acción Política (CAP) del partido pidió al equipo negociador, formado por el candidato en Extremadura, Óscar Fernández, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, que no siguieran negociando. Según su análisis, Guardiola «parece que quiera repetir elecciones».

Según el portavoz del partido, José Antonio Fúster la «madre del cordero» está en la falta de acuerdo con el PP sobre los fondos con los que deberían estar dotados las consejerías que pueda asumir su formación.