Sánchez asegura que se sabrá «la verdad» del accidente ferroviario de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con «la verdad» sobre la causa del accidente y se conocerá «la respuesta» al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos. «Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta», ha reafirmado el jefe del Ejecutivo, tras visitar el lugar del accidente; y se ha comprometido ante los ciudadanos a informar «con absoluta transparencia y absoluta claridad», sobre los motivos que han provocado el descarrilamiento y choque de dos trenes.

Sánchez ha comparecido acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de los ministros de Transportes, Óscar Puente, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como del alcalde de Adamuz. Tanto el presidente del Gobierno como el presidente andaluz han destacado este lunes la unidad, la coordinación y la «lealtad» de las administraciones ante la tragedia ferroviaria de Adamuz.

También ha garantizado a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas «en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario». El presidente ha anunciado que el Ejecutivo va a decretar tres días de luto oficial a partir de la medianoche, hasta el jueves a la medianoche. Durante los tres días de luto oficial la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.