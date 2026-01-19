Salvador Illa estará al menos dos semanas hospitalizado por dolor y pérdida de fuerza en las piernas

Andreu Dalmau | EFE

El presidente de la Generalitat catalán, Salvador Illa, permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona por una pérdida de movilidad de causa todavía desconocida. Las pruebas médicas han descartado ya un ictus o un problema vascular medular. Illa fue ingresado la tarde del sábado, tras sufrir dolor y pérdida de fuerza en las extremidades inferiores.

En las últimas 24 horas los servicios médicos le han realizado pruebas diagnósticas para descartar causas vasculares y tumorales. El líder del PSC fue sometido en primer lugar a un escáner para valorar todo el árbol vascular en busca de causas vasculares graves o traumáticas que explicaran su estado clínico. Después se le practicó una resonancia magnética para evaluar la columna y la medula espinal. Una prueba que se le ha repetido 12 horas después. Estas pruebas han permitido «descartar las causas graves y de actuación inmediata». «Ahora seguimos el estudio para buscar origen del dolor y perdida de fuerza», ha explicado el equipo médico que trata al presidente catalán en el hospital Vall d'Hebrón. Los facultativos han comparecido este domingo para explicar el estado de Illa, que han definido como «estable».

El director del centro hospitalario ha asegurado que «están descartadas las patologías vasculares y tumorales, las potencialmente más graves». Pero ni él ni su equipo han podido avanzar un diagnóstico, que en estos momentos apunta a un proceso inflamatorio de origen todavía desconocido. Salazar ha asegurado que Illa ha experimentado «una ligera mejoría de la sintomatología en las últimas horas» y confían en trasladar al presidente catalán a planta este lunes. «Él está animado y con control de dolor adecuado», ha relatado Salazar. «Querría volver a trabajar, pero no va a ser posible».

Traslado a planta y rehabilitación

El cambio de planta del jefe del Govern permitiría iniciar el proceso de rehabilitación, de acuerdo a lo anticipado por la doctora Judith Sánchez-Raya, la jefa del área. «Ha mejorado algunos parámetros y está estable» ha relatado. Por ello, los médicos confían en dar por superada la «fase aguda» del proceso este lunes para llevar al president a la unidad de Lesiones Medulares, donde seguirán haciéndole pruebas diagnósticas al tiempo que empieza la rehabilitación. «En estos casos lo importante es iniciar la rehabilitación intensiva» cuanto antes, ha constatado Sánchez-Raya. Illa se someterá a dos sesiones de mañana y tarde para recuperar la fuerza y funcionalidad y controlar el dolor durante los próximos 15 días, por lo que al menos durante este tiempo suspenderá la actividad pública vinculada a su cargo. «Sé de tu tesón y fortaleza. Estoy seguro de que esto es solo una pequeña pausa y pronto estarás de vuelta. Molta força, amic», ha animado a IIla el presidente Sánchez a través de las redes sociales.

Salvador Illa ingresó el sábado en ambulancia al Hospital de Vall d'Hebrón tras haber experimentado dolor creciente en las extremidades inferiores que le impidió salir a correr, como hace cada mañana, y que fue en aumento a lo largo de las horas hasta provocar dificultades de movilidad. Desde entonces ha permanecido bajo observación en la unidad de Curas Intensivas. El presidente catalán pudo realizar la visita al Ayuntamiento de Ascó que tenía prevista la mañana del sábado. Pero tras la visita y al percibir que sus síntomas no mejoraban, decidió acudir a urgencias. El viernes cumplió con normalidad con una apretada agenda de actos.