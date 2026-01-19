Pujol regularizó la fortuna de la familia «deprisa y corriendo»

El expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, en la presentación de un libro en Barcelona. Alejandro Garcia | EFE

Los Pujol pidieron al asesor fiscal de cabecera de la familia, Josep Anton Sánchez Carreté, que regularizara la fortuna en Andorra «deprisa y corriendo». Testigo privilegiado, Carreté declaró el pasado lunes en la Audiencia Nacional