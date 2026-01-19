Pujol regularizó la fortuna de la familia «deprisa y corriendo»
BARCELONA / E. LA VOZ
ESPAÑA
El asesor fiscal de la familia del expresidente de la Generalitat y varios empresarios declaran ante la Audiencia Nacional19 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los Pujol pidieron al asesor fiscal de cabecera de la familia, Josep Anton Sánchez Carreté, que regularizara la fortuna en Andorra «deprisa y corriendo». Testigo privilegiado, Carreté declaró el pasado lunes en la Audiencia Nacional