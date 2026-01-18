IU advierte de que quien quiera liderar la actualización de Sumar deberá pasar por unas primarias

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en un acto en Málaga. ÁLEZ ZEA / EUROPA PRESS

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, advirtió este domingo de que quien quiera encabezar el proyecto político actualizado de Sumar debe hacerlo a través de un proceso de primarias participativo, en el que mucha gente que se sienta protagonista. Maillo insistió en que «hay que ir mucho más allá de lo que actualmente representa Sumar para conformar un bloque de izquierda alternativa que sea relevante en el próximo ciclo electora» y aseguró que eso se está haciendo «con acuerdo de otras organizaciones». En su opinión, el debate sobre quién debe ser la persona que encabece ese proyecto debe ser posterior a la reflexión sobre el proyecto político, pero tiene que haber pasado por un proceso de primarias participativo, sea Yolanda Díaz, a quien reconoció el mérito que tuvo al articular en 2023 esta propuesta política, u otra persona.

Maíllo insistió en que el «momento histórico» exige que las organizaciones de izquierdas establezcan «acuerdos de mínimos» para crear un «frente amplio» para el nuevo ciclo electoral, que permita marcar el debate político.

Hay «mucho alboroto»

Admitió que «se ha armado mucho alboroto» en relación a los acuerdos de izquierda para afrontar la próxima legislatura, después de que él apostara por ir «más allá» de la coalición Sumar. Sin embargo, aseguró que es algo que llevan «diciendo mucho tiempo: crear las condiciones para una oferta política para el nuevo ciclo electoral».

«Hay que ir más allá con más organizaciones que ahora mismo no forman parte del Gobierno, incluso que no forman parte del grupo parlamentario (Sumar)», sostuvo, en referencia a Podemos.

«Lo de fuera no corresponde»

Desde Sumar contestaron a las palabras de Maíllo en las que invitó a ir más allá de Sumar y a lo que entienden como un cuestionamiento de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El diputado en el Congreso de Sumar Lander Martínez defendió que la ministra de Trabajo «es el mejor activo» que tiene la formación. Martínez insistió en la «necesidad de crear espacios unitarios y de que haya una sola papeleta en cada nivel institucional» de cara a unas futuras elecciones y consideró que fuera del «espacio de confianza que existe a nivel estatal» lo que se diga «no corresponde». Respecto a si ese espacio de confianza debería estar liderado por la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, defendió que «es evidente que Yolanda Díaz sigue siendo el mejor activo» que tiene Sumar.