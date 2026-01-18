Sánchez, sobre la financiación autonómica: «Todas las comunidades acabarán aceptando el modelo»

Mariscal | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado sobre la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno y ERC ya que considera «todas las comunidades acabarán aceptando el modelo». Sánchez aseguró que este es «un acuerdo extraordinario», que fortalece los servicios públicos, según explicó en una entrevista concedida a La Vanguardia recogida por Europa Press.

«Plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y dumping fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid. Es un acuerdo entre fuerzas progresistas», añadió. Además, ha pedido responsabilidad a todas las fuerzas políticas para aprobar este acuerdo y ha dicho que ninguna comunidad autónoma lo rechazará «porque nadie va a recibir menos de lo que ya recibe».

Estado de la legislatura

Sobre el estado de la legislatura, el presidente del Gobierno indicó que «no es una anomalía en Europa que haya gobiernos de coalición en minoría parlamentaria» y ha dicho que el proyecto político del Gobierno tiene vocación de culminar la legislatura y trascenderla, textualmente.

Sobre los presupuestos ha defendido que los prorrogados en vigor permiten «garantizar todas las políticas de redistribución, de transformación económica, de crecimiento y creación de empleo, pero el Gobierno de España está haciendo sus deberes».

Relación entre Vox y el PP

Sobre los postulados de Vox explicó que «el crecimiento de la ultraderecha y de la polarización no benefician a nadie. Tampoco beneficia al Partido Popular» y critica que, según él, el PP se preste a gobernar con Vox en Extremadura.

«Ante el ruido, el deber de un presidente del Gobierno es aportar templanza y serenidad al debate público. Siempre he criticado la polarización asimétrica. Yo no amenazo, yo no insulto. Podrán o no gustar las ideas que yo defiendo, pero es evidente que existe una polarización asimétrica», expuso.