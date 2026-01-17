El líder de IU llama a ir «más allá» de Sumar y el PSOE acoge con satisfacción su propuesta

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en la reunión de la Coordinadora Federal de IU. EFE

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, confirmó este sábado su decisión de «ir más allá» de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura e instó a todas las formaciones de ese espacio político a estar «a la altura del momento histórico». Durante su discurso de apertura de una reunión de la Coordinadora Federal de IU, resumió el informe político que presentará ante su partido y señaló que «la política de alianzas» de IU no es «ni táctica ni coyuntural», sino «estratégica y estructural», y que llevan tiempo «explorando la posibilidad de un acuerdo» con los otros partidos integrados en Sumar, como los Comunes, Más Madrid y el Movimiento Sumar.

Pero acto seguido advirtió de que «no será suficiente con un acuerdo unitario» con esas organizaciones. «Hay que ir más allá, necesitamos organizar la esperanza, convocarnos y agruparnos en torno a un proceso político movilizador», sostuvo.

Maíllo no concretó durante su discurso los aspectos del borrador del informe político que fue difundido ya el pasado viernes en algunos medios, como la necesidad de perfilar una posición propia frente a los socialistas en el Gobierno.

El PSOE, sin embargo, acogió con satisfacción la propuesta de Maíllo. La vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, afirmó que todo lo que permita que el espacio a la izquierda del PSOE se pueda «reordenar» y concurrir unido a las citas electorales, beneficiará al bloque progresista. Montero ha admitió que las aritméticas parlamentarias llevan a que cada espacio redefina sus fórmulas de presentarse ante la ciudadanía para lograr «unos resultados más eficaces» que los pronosticados por las encuestas.

El líder de IU busca forjar una nueva alianza entre los partidos de izquierda y acabar con las diferencias entre las distintas formaciones, para lo que plantea buscar un nombre alternativo a Sumar, aunque el Movimiento Sumar de Yolanda Díaz esté integrado en esa plataforma, pero ya sin que esta se someta al liderazgo de la ministra de Trabajo.

Respuesta de Podemos

Pero Podemos no acepta por el momento dar ese paso, porque rechaza entrar en ninguna coalición en la que esté la vicepresidenta segunda del Gobierno, con la que el partido fundado por Pablo Iglesias ha roto por completo. La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, respondió este sábado a Maíllo señalando que «el problema de la izquierda y lo que la fragmenta es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista», en referencia a Sumar y a Yolanda Díaz. Al ser preguntada sobre la propuesta lanzada por Maíllo para que el espacio a la izquierda del PSOE supere la marca Sumar y busque una nueva coalición con otro nombre para las próximas generales, evitó responder expresamente si eso facilitaría la confluencia de Podemos con otras fuerzas como IU.