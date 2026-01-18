Feijoo clama contra la financiación: «La igualdad de los españoles no está en venta»

Feijoo ante todos sus barones en el acto de presentación de la Declaración de Zaragoza. Javier Cebollada | EFE

El PP escenificó este domingo su unidad frente a la reforma del modelo de financiación pactado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras el pasado miércoles. Todos los presidentes autonómicos de la formación firmaron junto a Alberto Núñez Feijoo la bautizada como Declaración de Zaragoza, un documento en el que los populares denuncian «la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia». Los presidentes del PP se posicionan así según lo dispuesto desde Génova, independientemente de que la nueva financiación pueda resultar beneficiosa en comunidades como la Valenciana, Madrid, Andalucía o Murcia. «El Gobierno renuncia voluntariamente a su capacidad para combatir desigualdades sociales existentes entre españoles», resume la declaración sobre el acuerdo con Esquerra que ha permitido la continuidad de la legislatura y la investidura de Salvador Illa.

Feijoo centró buena parte de su exposición en criticar al independentismo y las concesiones que obtiene de Sánchez a cambio de su permanencia en la Moncloa. «La igualdad de los españoles no está en venta», clamó el jefe de la oposición para denunciar los supuestos perjuicios para los servicios públicos entre diferentes comunidades autónomas. En esta línea, Feijoo se esmeró en defender la unidad de una España que aunque alberga diversidades todas forman parte de una misma nación.

Uno de los objetivos de los populares es que su rechazo a la nueva financiación no se interprete como un agravio para los catalanes, como sí ocurrió por ejemplo en la campaña contra el Estatut. Feijoo presentó al PP como un partido que defiende a Cataluña, también frente a una reforma que le perjudica, sostuvo. Y esta posición contrasta con la de un Sánchez que «usa a los catalanes para mantenerse en el poder y no por principios». A continuación lanzó una cuestión: «¿Por qué firmó el acuerdo con Junqueras y no con Salvador Illa, el presidente de los catalanes? Y a modo de respuesta ironizó: «A nombrado a un malversador como ministro de Hacienda».

La alternativa del PP es un modelo de financiación que Feijoo se comprometió a acometer en su primer mes de mandato. A diferencia del modelo propuesto por Sánchez, dijo, el suyo será «justo, transparente y pensado para todos los españoles».

«Un problema moral»

Feijoo exhibió el músculo del PP a nivel autonómico, en el que gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas. Ante sus barones, censuró que Sánchez solo haya acordado el nuevo modelo con Esquerra dejando de lado a los mandatarios populares, que representan, destacó, al 70% de la población. «Ante cada paso adelante en el desguace del Estado que el Gobierno está practicando son las comunidades las que practican una política de estado que lo está sosteniendo», clamó el presidente de los populares.

En el encuentro en Moncloa de este lunes con Sánchez, Feijoo le trasladará su exigencia de que retire su propuesta de financiación, un camino en la que el seguir adelante no encontrará el respaldo popular. «No se puede —señaló— desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a remediarlo.

Retire o no la propuesta de financiación para el PP hace años que el crédito de Sánchez está agotado. «Cuando un político no puede defender la igualdad de los ciudadanos, la solidaridad entre los compatriotas, los principios constitucionales ni el interés general, entonces ya no estamos hablando simplemente de divergencias políticas, sino de un profundo problema moral que es urgente reparar», zanjó Feijoo.