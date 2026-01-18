Al menos dos muertos tras descarrilar dos trenes en Córdoba

Un tren de Iryo al lado de otros de Renfe, en la estación madrileña de Chamartín DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

Han fallecido al menos dos personas tras descarrilar dos trenes en Adamuz, en Córdoba, según la Guardia Civil. El tren de LD AV Iryo 6189, entre Málaga y Atocha se ha salido de la vía en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua, tal y como informa el ADIF. Por ella circulaba tren de LD AV 2384, que realizaba el trayecto entre la estación madrileña y Huelva, que también ha descarrilado.

Según las primeras informaciones, habría personas atrapadas dentro de los convoyes. Por el momento se desconoce el número de heridos. Hasta el lugar ya se han desplazado servicios de emergencias.

A esta hora, se encuentran suspendidas las circulaciones de trenes de Alta velocidad entre Madrid y Andalucía.