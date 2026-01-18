De Angrois a Chinchilla: más de 150 muertos en descarrilamientos en España en lo que va de siglo

Homenaje en la curva de Angrois donde descarriló el tren en julio del 2013 XOAN A. SOLER

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) este domingo se suma a otros accidentes ferroviarios mortales ocurridos en España en los últimos 25 años. El descarrilamiento más grave ocurrido en lo que llevamos de siglo fue el del 24 julio de 2013, el de Angrois. En ese accidente, 79 personas fallecieron y otras 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en la curva de A Grandeira, a unos 2 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. El exceso de velocidad fue la causa del accidente.

Estos han sido los accidentes de tren con víctimas mortales en España a lo largo de este siglo: