Once comunidades en alerta por nieve, lluvia y oleaje, tres de ellas en nivel naranja

La nevada de esta noche en Ávila RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

Once comunidades están hoy en alerta por nevadas, lluvias y oleaje, con Galicia, Aragón y Castilla y León en nivel naranja. El aviso de la comunidad gallega está relacionado con el temporal marítimo, por olas de 5 y 6 metros, y en Aragón y Castilla y León por nevadas, que serán especialmente copiosas en zonas de Ávila y Segovia, y también en el Pirineo aragonés. «Atención a las nevadas este sábado en la meseta norte», ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que recomienda consultar «el estado de las carreteras» a quienes vayan a viajar. Además, «se prevén lluvias fuertes y persistentes en Cataluña y Baleares».

En el Pirineo oscense se acumularán 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.100 metros en el sector más oriental. En cotas altas los espesores serán muy superiores. También está en alerta naranja la meseta de Ávila y de Segovia por espesores de nieve en 24 horas de 5 centímetros por encima de 800-900 metros. Y podrán superar hasta 15 centímetros por encima de 1.000 metros, en Segovia.

En nivel amarillo se encuentran Asturias, por nieve y oleaje; Cataluña, por nieve y lluvias; comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por lluvias; y Cantabria, País Vasco y Canarias por temporal marítimo.

En cuanto a las precipitaciones en la comunidad catalana y Baleares, se prevén acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de más de 60 litros por metro cuadrado en el intervalo de doce horas además de fuertes tormentas.

El temporal de frío y nieve que sufre buena parte de España afecta ya a 52 carreteras de ocho provincias, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en varias carreteras de Madrid y Ávila, concretamente en la AP-6 entre La Mata y Sanchidrián; en la AP-51 entre las provincias de Ávila y Segovia en el tramo Brieva-Vicolozano y también en Segovia, por la AP-61, en El Espinar.

Por otro lado, la DGT ha informado que queda totalmente prohibido el paso de camiones o articulados en Ávila, concretamente en la A-50, en Narrillos de San Leonardo y San Pedro del Arroyo y también en la A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo.

También se encuentran intransitables las carreteras DSA-191 a la altura de Candelario (Salamanca) y las carreteras NA-2011 y NA-2012 en las localidades de Pikatua e Irati en Navarra.

Igualmente, es obligatorio el uso de cadenas en las carreteras en la M-601 en Navacerrada, en la M-604 a la altura de Cotos, así como en la M-611 desde Morcuera y en la M-629 desde la localidad de Canencia.

En Cataluña, hasta seis carreteras tienen el requerimiento de usar cadenas para circular este sábado: la BV-4031 en Castellar de n'Hug (Barcelona), la GI-400 en Alp Lleida (Girona), y las carreteras en Lleida C-147 en Isil, la L-500 en Caldes de Boi, la L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins y la N-141 desde la localidad de Bossòst.

En Salamanca, también es obligatorio el uso de cadenas en la SA-203 desde Peña de Francia. Por último, en las provincias de León y Palencia también están en alerta por nieve la CL-626 en la Espina, la CL-615 en Guardo y la CL-627 en Piedrasluengas, aunque se permite el tránsito sin ningún tipo de restricción.

La DGT y la Aemet piden que los ciudadanos se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de tomar su vehículo, así como si es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno si van a circular en carreteras afectadas por nieve.