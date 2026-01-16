Sánchez afirma que «en España no sobra nadie» y Feijoo replica que «sobra la gente que viene a alterar la convivencia o a saltarse leyes»

Pedro Sánchez, durante su intervención en el Spain Investors Day Kiko Huesca | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino ayer en la clausura del Spain Investors Day, un evento en el que se ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital. Durante su discurso, subrayó que «en España no sobra nadie. Al contrario, nos falta gente», y señaló que «entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su Estado del Bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro».

Poco después, Alberto Núñez Feijoo se hacía eco de estas declaraciones para asegurar que él sí afirma que en España «sobra gente», la que, en su opinión, «viene a alterar» la convivencia, «saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos». «Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto», reiteró el líder de la oposición en un mensaje en la red social X que recoge Europa Press.

En un mundo cada vez más turbulento, el presidente del Gobierno destacó también que España se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio. «Aquí no van a encontrar tensiones comerciales, aquí no van a encontrar riesgos geopolíticos, aquí no se va a encontrar inseguridad jurídica», apuntó.

Un fondo soberano para mantener el empuje de los Next Generation

Durante su intervención Pedro Sánchez anunció la creación de un fondo soberano que recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU y que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Bajo el nombre España Crece, este fondo va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, pero el objetivo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales. Dado que el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a su hoja de ruta más allá del año 2026 a través de este fondo. «Lo que queremos es que el impulso reformista perdure más allá de 2026», ha avanzado durante la clausura de la XVI edición del Foro Spain Investors Day (SID).

Este vehículo se va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertiría siempre con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores clave para mejorar la productividad de la economía. «Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional», dijo Sánchez.

«Nos hemos acostumbrado a competir en la Champions League»

Ante inversores extranjeros, el jefe del Ejecutivo lanzó un mensaje de «esperanza» en cuanto a las perspectivas económicas para España, pese a que las noticias que llegan del mundo, especialmente las que llegan del otro lado del Atlántico, «son muy preocupantes».

«Nos estamos malacostumbrando a estar sistemáticamente entre las mejores economías del planeta [...] Nos hemos acostumbrado a competir, y además competir con muchas garantías, en la Champions League temporada tras temporada», ha destacado el presidente del Gobierno.

Precisamente, el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó esta misma expresión en 2007, antes de que estallara la crisis financiera global. «El Gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo», presumía el entonces presidente del Gobierno. Sánchez puso en valor que el país cuenta actualmente con paz social y también con hay cohesión territorial, algo que «ha mermado la capacidad económica y de atracción de inversión en el país durante mucho tiempo».