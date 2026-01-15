La Fiscalía rechaza dejar libres a Ábalos y Koldo porque cree que hay riesgo de fuga

El exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos a la salida del Supremo el pasado 15 de octubre J.J. Guillén | EFE

La Fiscalía Anticorrupción defiende que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, permanezcan en prisión provisional ante la proximidad del juicio contra ellos por las presuntas mordidas en forma de comisiones por los contratos de suministro de mascarillas. Esa es la postura que sostuvo este jueves el ministerio público en el Tribunal Supremo en la vista celebrada para estudiar los recursos que presentaron el exsecretario de organización del PSOE y su hombre de confianza, en los que reclamaban su puesta en libertad tras permanecer en la cárcel desde el pasado 27 de noviembre.

La Fiscalía considera que el «riesgo extremo» de fuga, que fue lo que llevó al juez a decretar su ingreso en prisión no solo no ha desaparecido en estos meses, sino que se ha incrementado, debido a la proximidad del juicio.

Cambio de abogado

La defensa de Ábalos reclamó durante la vista su puesta en libertad. Se da la circunstancia de que la semana pasada el exministro tuvo que cambiar de nuevo de abogado, después de que el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista renunciara a seguir representándole por desavenencias económicas en el pago de sus honorarios, y su nuevo letrado es el penalista Marino Turiel.

Sin embargo, el juez Leopoldo Puente advirtió al aceptar la renuncia de Bautista que quien debía representar a Abalos en la vista era él, para no causarle así indefensión. Y así fue. Turiel solo asistió al acto de este jueves en calidad de oyente. Bautista apuntó al defender la salida en prisión de Ábalos que todavía hay tiempo de colaborar con la Justicia. Aseguró que no existe riesgo de fuga, porque de lo contrario no habría acudido «sin resistirse» y «como un cordero al matadero» a la vistilla convocada por el juez para revisar las medidas cautelares impuestas.

La abogada de Koldo García, Letizia de la Hoz, negó también que exista riesgo de fuga y denunció el juicio paralelo que, a su entender, se está produciendo en estas causa, en la que a veces parece que el desenlace está escrito. Las acusaciones, por su parte, sostuvieron en ambos casos que los dos investigados permanezcan en prisión.

Los tres magistrados de la sala la instaron a confiar en la Justicia y garantizaron que no se ven afectados por las informaciones periodísticas. La resolución se comunicará la próxima semana.