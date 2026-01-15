La UCO pide rastrear las cuentas de la cooperativa de la hermana de Santos Cerdán en busca de las mordidas

Melchor S. Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán comparece ante la Comisión de Investigación del ?caso Koldo?, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España).
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán comparece ante la Comisión de Investigación del ?caso Koldo?, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Guardia Civil también reclama permiso al Supremo para auditar los productos financieros de los tres altos exaltos directivos de Acciona

15 ene 2026 . Actualizado a las 12:24 h.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mueve ficha en busca del dinero de las mordidas por amaño de obra pública que habría cobrado la red corrupta que lideraba Santos Cerdán y en la

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€