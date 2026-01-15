La UCO pide rastrear las cuentas de la cooperativa de la hermana de Santos Cerdán en busca de las mordidas
MADRID / COLPISA
La Guardia Civil también reclama permiso al Supremo para auditar los productos financieros de los tres altos exaltos directivos de Acciona15 ene 2026 . Actualizado a las 12:24 h.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mueve ficha en busca del dinero de las mordidas por amaño de obra pública que habría cobrado la red corrupta que lideraba Santos Cerdán y en la