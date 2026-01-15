Un avión procedente de Turquía aterriza en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo

El avión de Turkish Airlines que ha aterrizado este jueves en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo. Quique García | EFE

Un avión de Turkish Airlines ha aterrizado este jueves en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo que ha activado la actuación de las fuerzas de seguridad, ha informado la Guardia Civil.

El pasaje de la aeronave, que procedía de Turquía, ha desembarcado por su propio pie y se encuentra en una zona segura, ha detallado Protección Civil, que ha activado el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la «situación de riesgo» en el aeropuerto, que según Aena continúa operando con normalidad.

Los Mossos d'Esquadra, incluidos efectivos de los Tedax (la unidad especializada en explosivos), están colaborando con el gestor aeroportuario, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que incide en que la «presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento» de la instalación. Las fuerzas de seguridad no han hallado por ahora explosivos en el registro de la aeronave y han comenzado a revisar a los pasajeros y su equipaje uno a uno, una inspección que puede alargarse durante horas.

El vuelo TK1853 ha despegado de Estambul a las 9.22 horas, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y ha aterrizado en El Prat a las 10.57, también con un retraso de unos treinta minutos respecto a la hora prevista. El aparato ha comenzado a ser escoltado por un caza francés cuando sobrevolaba el espacio aéreo del país galo, lo que ha llevado al Ministerio de Defensa a autorizar la entrada del avión militar a territorio español, según fuentes conocedoras del operativo.

Según el registro de Flight Radar, la aeronave ha volado en círculos durante unos veinte minutos frente a la costa catalana antes de proceder al aterrizaje. El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, ha sido derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, han detallado fuentes del dispositivo de seguridad, que indican que la amenaza se ha recibido en torno a las 10 de la mañana.

Los Bomberos de la Generalitat han desplazado hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también ha enviado efectivos la policía local de El Prat de Llobregat. Ante la alerta de seguridad, se ha activado la Sala de Crisis bajo la dirección de Aena, con la participación de los cuerpos policiales y servicios de emergencia.