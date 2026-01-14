Feijoo exigirá a Sánchez votar la política de defensa y replica a Vox: «Voy por respeto a la Presidencia del Gobierno»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la interparlamentaria del partido Marcos Míguez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha avanzado que el próximo lunes exigirá al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deberá someter a votación en el Congreso todo aquello que quiera hacer en política exterior y de defensa. Además, ha recalcado, ante las críticas de Vox por acudir a ese encuentro en Moncloa, que si el presidente del Gobierno llama hay «obligación» de acudir.

«Pero que no se equivoque nuestro amigo Abascal. Yo voy por respeto a la Presidencia del Gobierno de España. Yo le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país», ha declarado Feijoo, un día después de que Abascal le echara en cara al PP que asista a esa reunión después de convocar manifestaciones contra la «mafia» de Sánchez, algo que calificó de «contradicción insoportable». En este sentido, el mandatario del PP ha afeado a Vox que dedique más tiempo en criticar a su partido que al Ejecutivo de PSOE y Sumar.

Feijoo no apoyará el envío de tropas a Ucrania sin un pacto global en defensa con Sánchez Gonzalo Bareño

En una entrevista en Telecinco, el líder popular ha asegurado que él va a ir a Moncloa a decir a Sánchez que «todo aquello que quiera hacer en política exterior, en política de defensa, lo tiene que llevar al Congreso de los Diputados y lo tiene que someter a votación». Con todo, ha admitido que no tiene «muchas expectativas» de acuerdos con el presidente del Gobierno. «Mis expectativas están entre nulas y escasas», ha aseverado, para añadir que Sánchez es «un especialista en cambiar de opinión» y en «mentir».

Preguntado sobre la advertencia de Vox de que su encuentro con Sánchez puede interferir en los pactos con el PP en Extremadura, Feijoo ha recordado que su partido ha logrado el mejor registro de su historia en esta Comunidad, el 43 % de los votos, más que el PSOE y Vox juntos, y ha incidido en que su formación ha ofrecido un «diálogo leal» a los de Abascal para dar estabilidad al Gobierno extremeño.