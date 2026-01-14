Sánchez y Feijoo se han reunido cuatro veces en esta legislatura y dos en la anterior, siempre sin acuerdos

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la última reunión entre ambos, celebrada el 13 de marzo del 2025.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la última reunión entre ambos, celebrada el 13 de marzo del 2025. JAVIER LIZÓN

La última cita entre ambos, antes de la acordada este lunes en la Moncloa, se produjo hace diez meses

14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo se han reunido en tres ocasiones durante la presente legislatura y otras dos en la legislatura anterior. Y en ninguna de esas citas se consiguieron avances para un entendimiento

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€