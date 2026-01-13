Feijoo reclama a Sánchez hablar de una política integral de defensa antes de comprometer el envío de tropas a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez recibió el pasado al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo en el Palacio de la Moncloa para abordar la seguridad en Europa y el gasto en defensa. Fue su primera reunión a solas desde el 2023 Javier Lizón | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían reunirse el próximo lunes en la Moncloa, según confirmaron fuentes populares. Desde el Partido Popular señalan que, pese a que el deseo del Gobierno era circunscribir el encuentro «únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania», han solicitado «ampliar el objeto de la misma» porque, afirman, «nuestra responsabilidad no es hablar de lo que Sánchez necesita sino de todo lo que preocupa a los españoles».

El PP le trasladó este martes al gabinete del jefe del Ejecutivo su petición de mantener este encuentro, en el que los populares han adelantado que no apoyarán ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee «de forma aislada». En este sentido, han mantenido que someterán «a votación vinculante» todo el presupuesto, estrategia militar y política exterior.

Por ello, el Partido Popular ha exigido recibir información concisa de las cuestiones referidas a la seguridad nacional, como son los compromisos en defensa —solicitando un desglose de los gastos, plazos y partidas— y las prioridades estratégicas que se están tomando en política exterior. En este segundo punto, los populares reclaman conocer «con detalle» las decisiones que han derivado «en la manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en nuestros aliados de la OTAN, el porqué de medidas contrarias a lo acordado con nuestros socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela».

Asimismo, el PP ha indicado que el Gobierno «no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie», pero recomienda a Sánchez que centre «sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura».