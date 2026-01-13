El Ejecutivo consuma el traspaso de los trenes de Cercanías a Cataluña

Illa y Puente, este lunes en el Palacio de la Generalitat. David Zorrakino | EUROPAPRESS

El traspaso de los trenes y vías del Estado a Cataluña se consumó ayer con la firma del acto de constitución de la empresa pública Rodalies de Catalunya, otro de los compromisos arrancados al Gobierno central por Esquerra a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La Generalitat contará con cinco de los nueve asientos en su consejo de administración (cuatro vocales más la presidencia). De hecho, uno de ellos será para el dirigente republicano Marc Sanglas, que fuera secretario de Movilidad e Infraestructuras bajo la presidencia del republicano Pere Aragonès.

El encargado de poner la rúbrica por parte del Gobierno fue el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recibido en el Palacio de la Generalitat por su actual inquilino, Salvador Illa. «Era uno de los retos políticos más complejos que teníamos sobre la mesa desde el punto de vista jurídico y administrativo», reconoció el dirigente del PSC, quien negó que la transferencia de Cercanías a Cataluña responda a un simple cambio de nombre, «sino de un cambio de paradigma». También defendió como prioridad de la nueva empresa garantizar los derechos de los trabajadores de Renfe. Fueron estos los que se opusieron al planteamiento inicial de enajenar trenes y vías de la operadora estatal, lo que les llevó incluso a convocar diversas movilizaciones.

Por su parte, el ministro Puente señaló que la creación de Rodalies Catalunya abre «una nueva etapa en la que las instituciones se entienden, colaboran y se ponen de acuerdo para ofrecer el mejor servicio a los catalanes».

La nueva sociedad, que asumirá la gestión de los trenes de Cercanías y Regionales, está participada en el 49,9 % por la Generalitat y en el 50,1 % por Renfe Viajeros SME. La posibilidad de que la administración regional se haga con la mayoría del accionariado dependerá de que los trabajadores lo acepten. En los últimos dos años y como consecuencia de los pactos con ERC, se han transferido a Cataluña casi 800 millones de euros para mejoras en la red.