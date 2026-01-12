Rueda ve «inaceptable» la propuesta de financiación del Gobierno y rechaza negociaciones bilaterales por las «migallas»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sandra Alonso

La propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica es «inaceptable» afirmó hoy lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reiteró su rechazo a las negociaciones bilaterales previstas por el Ejecutivo con las autonomías.

Rueda recordó con ironía que la reunión bilateral «xa a houbo» entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, quien ni siquiera forma parte de un Ejecutivo autonómico, añadió Rueda.

En ese encuentro, continuó el titular de la Xunta, se discutió lo que tendría que haberse debatido «entre todos» y ahora los demás presidentes serán convocados para repartirse «o que quedou, as migallas».

Rueda consideró además que las bilaterales «fan imposible» pactar un sistema «igualitario de solidariedade e de equilibrio», ya que impiden que todos los interesados se sienten juntos y lleguen a un acuerdo «todos xuntos con transparencia» y que suponga renuncias de todas las comunidades.

La propuesta del Gobierno, que Rueda ya rechazó durante el fin de semana en la Interparlamentaria del PP celebrada en A Coruña, supondría que Galicia recibiese 587 millones más que en la actualidad, un 2,79 % del total. Rueda denunció que es «inaceptable» y añadió, en referencia al PSdeG y al BNG, que le parece «increíble» que «forzas políticas que se chaman galegas» estén «defendendo outra cousa» que no sea una negociación con todas las comunidades.

Los socialistas han avalado el planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras que los nacionalistas defienden la aplicación de un sistema de cupo.

Enorme desproporción

Por su parte, Rueda denunció que la propuesta del Gobierno incurre en una «enorme desproporción desfavorable» entre la población que tiene Galicia y la cantidad que se asigna a la comunidad. Además de que no tendría en cuenta el mayor coste de prestación de los servicios por la dispersión y el envejecimiento.

Rechazó además el argumento de que todas las comunidades recibirán más fondos con el nuevo sistema, ya que la cuestión es ve cuánto se incrementan en cada caso y que diferencias se producen hay entre unos y otros.

El presidente añadió que habrá que esperar a ver «que nos contan no Consello de Política Fiscal e Financeira», al que Galicia acudirá, pero advirtió que será «moi difícil» llegar a un acuerdo cuando «as cifras son as que son».