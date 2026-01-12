La Policía incauta un buque con siete toneladas de cocaína al oeste de Canarias
El alijo, uno de los mayores apresados en altamar, fue localizado e intervenido a 535 kilómetros de la isla12 ene 2026 . Actualizado a las 10:39 h.
La Policía y la Armada Española han apresado en aguas del océano Atlántico un carguero con un alijo de unos 7.000 kilos de cocaína, según han confirmado a EFE fuentes al cargo de las fuerzas de seguridad.
El barco, abanderado en Camerún, fue localizado e intervenido a 290 millas náuticas (535 kilómetros) de Canarias por un equipo policial transportado por el buque de acción marítima Rayo, de la Armada. El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.