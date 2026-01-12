Un niño de 12 años salva a su familia de una intoxicación por monóxido de carbono

Sede del 112 en Andalucía JUNTA DE ANDALUCIA | EUROPAPRESS

Un niño de 12 años ha evitado, llamando a Emergencias 112 Andalucía, que hubiera mayores consecuencias en una intoxicación por monóxido de carbono que ha afectado a sus padres y a un bebé de 2 años, en su domicilio de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Los cuatro afectados por la intoxicación han sido evacuados esta noche al hospital Virgen Macarena de Sevilla, según han informado a Efe en Emergencias 112 Andalucía.

Las cuatro personas fueron rescatadas a tiempo y trasladadas al hospital, tras darse cuenta uno de los afectados, un niño de 12 años, de que sus familiares se habían desvanecido sin motivo aparente y él mismo tenía un bajo nivel de consciencia, aunque pudo avisar a tiempo a emergencias.

El aviso se recibió en torno a la 1:30 horas y el centro coordinador del 112 activó a la Guardia Civil, a los sanitarios, a los bomberos y a la Policía Local. Los cuatro miembros de la familia (los padres y dos menores de 2 y 12 años) han sido evacuados al citado centro hospitalario de la capital sevillana, según ha informado la Policía Local del municipio. El motivo de la intoxicación podría estar en un brasero con una mala combustión localizado en la vivienda.