Sánchez estudia enviar tropas a Ucrania sin pasar por el Congreso por interés nacional

Borja Sánchez-Trillo | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto sondear desde este lunes a todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto a Vox, sobre la eventual participación de España en una operación de paz en Ucrania una vez que exista un acuerdo con Rusia, aunque el Gobierno no descarta la opción de eludir la autorización de las Cortes alegando que la misión militar tiene interés nacional.

Según la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional, el Congreso debe aprobar las misiones en el exterior, pero fuentes del Ministerio de Defensa ponen el foco en que el artículo 17 de la citada ley reza que esa consulta previa y autorización del Parlamento se aplica «para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional».

Las fuentes resaltan la primera parte del artículo, es decir, que el Ejecutivo podría sortear el respaldo de la Cámara Baja justificando que la misión está «directamente relacionada con la defensa de España o del interés nacional».

En todo caso, y dado que aún no ha concluido la guerra en Ucrania, la idea del despliegue sobre el terreno ucraniano está en una fase muy embrionaria y el Ejecutivo todavía no pedirá apoyo a los grupos parlamentarios para lograr la autorización del Congreso.

Por el momento, el despliegue militar en Ucrania no cosecha el entusiasmo de los socios del Gobierno. Y Alberto Núñez Feijoo indicó que no lo apoyará si no es informado por Sánchez.