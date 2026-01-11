Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en Cádiz

Rocío Ruz | EUROPAPRESS

Una mujer de 58 años fue asesinada este domingo de madrugada en su casa de la localidad gaditana de Olvera, donde fue detenido su marido, de 60 años, como presunto autor, indicaron fuentes de la Guardia Civil. El matrimonio tiene hijos mayores de edad y sobre el hombre no había denuncias previas por delitos de violencia de género.

La juez de guardia, el médico forense y un equipo de Policía judicial de la Guardia Civil se trasladaron al lugar, momento en el que el marido quedó detenido. Tras confirmarse la muerte, se activó el protocolo judicial para casos de violencia de género. El hombre permanece detenido y será puesto mañana a disposición del juzgado número 1 de Arcos de la Frontera.

La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, expresó su consternación a la espera de que avance la investigación judicial y se confirme oficialmente la causa del fallecimiento. Palma indicó además que la fallecida era una persona muy conocida en la localidad, de 8.000 habitantes donde prácticamente se conocen todos. «Era una mujer de 58 años, de una familia trabajadora de aquí, conocida tanto ella como sus familiares», ha señalado.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.