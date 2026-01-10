El BNG secunda a Bildu en una marcha en Bilbao a favor de los derechos de los presos etarras

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, junto al portavoz de los aberzales en el Parlamento Vasco, durante la manifestación en defensa de los presos de ETA celebrada este sábado en Bilbao. LUIS TEJIDO | EFE

Decenas de miles de personas exigieron este sábado poner «punto final» a «la vulneración» de los derechos de los presos de ETA en una manifestación que recorrió las calles de Bilbao bajo el lema «Ezin da gehiago luzatu» (no puede prolongarse más).

La habitual marcha que la red de apoyo a los derechos de los presos de ETA Sare convoca a principios de cada año para reclamar el fin de «las excepcionalidades» que, según denuncia, se continúan aplicando a los presos de ETA se desarrolla bajo una persistente lluvia y entre gritos de «euskal presoak, etxera» (los presos vascos, a casa).

En la multitudinaria manifestación toman parte representantes del BNG, que marcharon junto a dirigentes de EH Bildu y miembros de otras formaciones como Podemos Euskadi, Junts, ERC, CUP, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú, así como de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, entre otros.

Bildu acudió a la marcha de Sare con una representación encabezada por su secretario general, Arnaldo Otegi, el portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, el senador Gorka Elejabarrieta, la portavoz de la formación en Navarra, Laura Aznal, y la secretaria de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta y reclamó como «imprescindible poner fin, de una vez por todas, a las medidas de excepción que se les sigue aplicando» a los presos de ETA y ha exigido «dar una solución integral y definitiva a la situación que viven».

«Ha llegado el momento de vaciar las cárceles y abrir las puertas de par en par a una resolución integral», defendió esta portavoz de Bildu, para asegurar que la izquierda independentista «se mantiene firme en su compromiso de hacer realidad este deseo de la gran mayoría de la ciudadanía vasca».