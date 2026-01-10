El PP afina su hoja de ruta sobre vivienda, seguridad y empleo, en una reunión de cargos en A Coruña

Elías Bendodo, durante la presentación de la interparlamentaria del PP en A Coruña ANGEL MANSO

Alberto Núñez Feijoo pretende aprovechar la reunión interparlamentaria del PP este fin de semana en A Coruña para afinar su discurso político para un semestre cargado de elecciones autonómicas y con la inestabilidad de Pedro Sánchez como principal foco de atención.

Para ello, el líder popular contará con la práctica totalidad de los cargos de su partido en el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo y las Cámaras autonómicas, con el fin de unificar la estrategia en cuatro grandes áreas, consideradas de especial sensibilidad desde Génova: la vivienda, la inseguridad ciudadana, la calidad del empleo y las medidas de regeneración democrática que permitan atajar la corrupción y el deterioro de la calidad y la imagen de las instituciones.

Para ello, la dirección del PP ha diseñado cuatro grandes mesas sectoriales para extraer conclusiones, que sintetizará el propio Feijoo en el discurso de clausura de este domingo.

La cita coruñesa será aprovechada también por la dirección popular para hacer frente a la nueva ola de cesiones por parte de Pedro Sánchez hacia sus aliados independentistas, con especial atención al proyecto de financiación autonómica presentado este viernes que beneficia principalmente a Cataluña y que es rechazado por los populares.

Presencia gallega

El PPdeG tendrá una presencia relevante en la cita, con la participación de Paula Prado, secretaria general autonómica, como moderadora de la mesa sobre seguridad; Alberto Pazos, portavoz en el Parlamento gallego, que intervendrá en el debate sectorial sobre economía y empleo, y el eurodiputado Adrián Vázquez, que acompañará a Cuca Gamarra y Cayetana Álvarez de Toledo en la mesa sobre regeneración democrática. Además, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, será el encargado de acompañar a Feijoo en el acto de clausura el domingo por la mañana.

La jornada fue presentada por Elías Bendodo, junto al presidente del PP de la provincia de A Coruña y vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo; Paula Prado, y el portavoz del PP local, Miguel Lorenzo.