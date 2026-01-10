Junts anuncia una enmienda a la totalidad al acuerdo de financiación

El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, durante una rueda de prensa en Barcelona. David Zorrakino | EUROPAPRESS

Junts no está dispuesta a conceder una baza a Esquerra con la financiación. El partido de Carles Puigdemont contraprogramó este viernes la cumbre de Illa y Junqueras en la Generalitat con una rueda de prensa en la que anunció una enmienda a la totalidad al nuevo sistema acordado por socialistas y republicanos, que prevé 4.700 millones de euros más para las arcas de la Generalitat. Según uno de sus vicepresidentes, Antoni Castellà, con ella tratarán de «reconducir» este modelo «hacia el concierto económico», para que «los dineros de los catalanes se queden en Cataluña». El dirigente independentista de la antigua Convergencia instó a Junqueras a «transitar desde el café para todos al modelo de concierto, históricamente reivindicado por Cataluña», dijo.

Mientras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebró el acuerdo con indisimulada euforia. «Hemos acordado la mejor financiación para Cataluña», señaló en una declaración institucional en la plaza de San Jaime, «más justa, la que merecemos, a la altura del peso histórico, político y cultural de Cataluña». Sabedor de que tiene pocos visos de prosperar, entre otras cosas por la postura de Junts, Illa llamó a la «responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que el nuevo modelo supere los trámites legales» en el Congreso. En la misma línea, se expresó Junqueras, quien lanzó un mensaje a Puigdemont para advertirle de que si se opone «estará decidiendo que estos recursos se los quede el Ministerio de Hacienda». También le recordó a Illa que Esquerra no se sentará a negociar los presupuestos de la Generalitat «hasta que no se cumpla lo acordado para la recaudación del 100 % del IRPF».

Los empresarios, a favor

Las patronales catalanas salieron en defensa del concierto, alineándose con las tesis de Junts. Para el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, la financiación acordada es «claramente insuficiente». Según esta organización, la región soporta un déficit fiscal y una falta de inversión en infraestructuras de 42.500 millones de euros en 14 años. Llibre reclamó una Agencia Tributaria Catalana con capacidad normativa que «recaude, gestione, liquide e inspeccione» todos los impuestos generados en Cataluña.