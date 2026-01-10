Illa reivindica el acuerdo de financiación entre el Gobierno y ERC como «el mejor» de la historia de Cataluña

Salvador Illa, en una imagen de este viernes Kike Rincón | EUROPAPRESS

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado el acuerdo de financiación alcanzado por el Gobierno y ERC como «el mejor» de la historia de Cataluña.

Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional del PSC, en la que también ha dicho que este es «el mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia democrática española» y aportará, a su parecer, más transparencia, eficiencia y capacidad normativa.

Ha agradecido a ERC ser un socio «incómodo», pero que ha cumplido los compromisos adquiridos lo que, ha dicho, es un acto de valentía y de realismo político, en sus palabras.