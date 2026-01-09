Santos Cerdán, imputado por mentir en el Senado
COLPISA
ESPAÑA
El exsecretario general del PSOE tendrá que acudir el próximo 5 de febrero a un juzgado de Madrid para responder por un delito de falso testimonio09 ene 2026 . Actualizado a las 10:16 h.
El horizonte judicial de Santos Cerdán se complica todavía más. La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Lidia María Paloma Montaño, ha imputado al exdirigente del PSOE por falso testimonio por supuestamente haber