Felipe VI defiende que los venezolanos «deben ser los únicos protagonistas de su propio destino»
MADRID / COLPISA
El rey pide contribuir a una «verdadera transición» democrática y pacífica en el país y llama a respetar el orden internacional09 ene 2026 . Actualizado a las 15:36 h.
Felipe VI ha defendido este jueves, durante la clausura de la conferencia de embajadores que se celebra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, «una verdadera transición democrática» como salida para que el pueblo venezolano pueda decidir