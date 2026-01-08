Sánchez afronta su primer test del 2026 con la votación del escudo social en el Congreso

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en una sesión de control al Gobierno en el Congreso. BORJA SÁNCHEZ-TRILLO

El PP no garantiza su apoyo y cuestiona que el decreto de subida de las pensiones incluya medidas que favorecen la inquiokupación

08 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En medio de un escenario internacional convulso que permite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancar el año fijando el debate en cuestiones de política exterior, el Ejecutivo se prepara ya para la que será

