Illa cede a otra exigencia de los separatistas de Esquerra y crea la nueva «Aena catalana»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles. ae | EFE

La Generalitat socialista de Salvador Illa dio luz verde a la nueva Autoridad Aeroportuaria de Cataluña (AAC), una suerte de Aena catalana, que será realidad a principios del 2027. La primera reunión del año del Gobierno catalán del PSC sirvió para rubricar otro de los compromisos (y no menores) suscritos con Esquerra para la investidura de Illa en agosto del 2024. El nuevo ente nace con el fin de dotar a la región de una «estructura propia» para aplicar un «criterio único» y establecer «políticas propias» en cuestiones vinculadas con el desarrollo aeroportuario. Según la consejera de Territorio y portavoz del Ejecutivo autonómico, Sílvia Paneque, este organismo permitirá a la Generalitat «interlocutar» con operadores como Aena, el ente público estatal que cotiza en la Bolsa, Enaire y la Agencia de Seguridad Aeroportuaria, y ante las propias autoridades europeas.

«Tiene que ser una herramienta clave en materia de gestión de las infraestructuras aeroportuarias de Cataluña», añadió Paneque, quien insistió en que su ámbito de actuación alcanzará tanto a las instalaciones de titularidad autonómica (como la de Lérida/Alguaire) como a las gestionadas por Aena (Barcelona, Gerona y Reus).

La consejera evitó pronunciarse sobre si este es el primer paso para cambiar el modelo de gobernanza de los aeropuertos catalanes, como exigió Esquerra en los acuerdos de investidura. Los de Junqueras ambicionan que la Generalitat pase a gestionar todos los aeropuertos de Cataluña, comenzando por el de Barcelona-El Prat.

Visión de conjunto

La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña reforzará la capacidad para «planificar, ordenar y proyectar» el sistema aeroportuario catalán con una «visión de conjunto, integral y de largo plazo». Según el Ejecutivo de Illa, el nuevo ente permitirá agrupar y organizar «de manera integrada» todas las funciones que la Generalitat ya tiene atribuidas en materia de aeropuertos y otras instalaciones aeronáuticas, desplegando «plenamente» las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía vigente.

Estas funciones pasan por planificar y desarrollar el sistema aeroportuario, elaborar el plan estratégico, hacer el seguimiento de los planes directores y ordenar los aeropuertos, aeródromos y helipuertos. También abordará la accesibilidad e integración territorial, planificando la conexión con la red de transporte y fomentando el desarrollo de ciudades aeroportuarias, áreas industriales y logísticas. Dispondrá de un consejo de gobierno formado por una presidencia, una vicepresidencia y 13 vocalías.