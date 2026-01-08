Guardiola ofrecerá a Vox entrar en el Gobierno extremeño a cambio de alcanzar un acuerdo por los presupuestos

María Guardiola, candidata del PP en las elecciones de Extremadura, en un acto de campaña del 13 de diciembre Carlos Criado | EUROPAPRESS

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ofrecerá a Vox entrar en el Ejecutivo en el marco de unas negociaciones en las que quiere que todas las propuestas se aborden en bloque y siempre bajo la premisa de dar estabilidad política, económica y social a esta comunidad autónoma, han apuntado fuentes próximas a la negociación.

Los populares, liderados por Guardiola, están dispuestos a abrir la puerta del futuro Gobierno extremeño a Vox, formación política que, tras las elecciones del 2023, lideró la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural hasta julio del 2024, fecha en la que la formación de Santiago Abascal decidió romper todos los acuerdos autonómicos.

Asimismo, Guardiola quiere que en la mesa de diálogo con Vox estén todas las posibles exigencias, medidas e iniciativas para abordarlas en bloque, han reiterado las mismas fuentes este jueves.

En concreto, el PP aboga por una negociación no troceada, por lo que en dicho diálogo, que comenzará la próxima semana, se abordarán los presupuestos de esta comunidad —prorrogados desde el 2024— y la posibilidad de que Vox entre en el Ejecutivo regional, entre otras cuestiones.

El objetivo de esta hoja de ruta es evitar trocear la negociación, que también puede incluir la Presidencia de la Cámara legislativa extremeña, han remarcado las mismas fuentes.

La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el próximo 20 de enero, permitirá conocer, más allá de las intenciones expresadas, si el PP y Vox mantienen un diálogo fluido y de consenso de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas.

Es el primer paso para saber si Extremadura camina hacia un Gobierno de coalición entre el PP y Vox, con la popular María Guardiola al frente como ganadora de las pasadas elecciones, si gobierna en solitario atendiendo a las exigencias de Vox sin que esta formación esté presente en el Ejecutivo o se aturullan las negociaciones de ambas formaciones políticas de cara al futuro debate de investidura.