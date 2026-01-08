El exmarido de la alcaldesa de Almazora se metió en el contenedor tras sufrir un brote psicótico

Momento en que los bomberos sacaban el cadáver del camión. LP

El hombre que murió aplastado en un camión del servicio de recogida de basura en Castellón no fue arrojado por nadie al contenedor. La víctima sufrió un brote psicótico, un episodio temporal de pérdida de contacto con la realidad, y se metió en el depósito de residuos sólidos, sin que fuera agredido ni empujado por ninguna persona, según las investigaciones policiales.

Poco antes de su muerte, una cámara de un establecimiento comercial grabó cómo Vicente Domínguez, empresario y exmarido de la alcaldesa de Almazora, corría por la calle sin que nadie le persiguiera. La principal hipótesis que baraja la Policía es que la víctima sufrió un delirio y creyó o vio cosas que no eran reales, quizás un peligro inexistente como que alguien quería hacerle daño y le perseguía.

Este extraño comportamiento de Domínguez, desencadenado por trastornos mentales como la esquizofrenia o consumo de sustancias estupefacientes, explicaría que se hubiese metido dentro del contenedor para huir de un peligro imaginario.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Policía Nacional de Castellón descarta la intervención de terceras personas en la muerte del empresario. Las pesquisas policiales que han realizado los investigadores en los últimos meses han determinado que los hechos responden a una muerte violenta, pero de «etiología accidental», y el informe de la autopsia corrobora la hipótesis policial.

Las conclusiones del la Policía conllevarán durante los próximos días el sobreseimiento libre de las actuaciones judiciales «por no ser los hechos constitutivos de delito», según señalaron las mismas fuentes jurídicas. Sin embargo, la familia del empresario fallecido considera que los empleados del servicio de recogida de basura podrían tener alguna responsabilidad en los hechos por no revisar los residuos sólidos antes de vaciarlos en el camión y accionar el sistema de prensado.

El trágico suceso tuvo lugar en la madrugada del 19 de octubre en la calle Pérez Galdós de Castellón cuando los operarios del servicio de recogida de basura vaciaron un contenedor en el camión. Uno de los trabajadores vio lo que parecía una extremidad, y avisó de inmediato al conductor del vehículo para que detuviera el sistema de prensado, pero ya era demasiado tarde.

La víctima todavía tenía un hilo de vida y respiraba con dificultad, por lo que los basureros llamaron a la Policía y al teléfono de emergencias 112 para que acudiera con urgencia una ambulancia. Eran las cinco de la madrugada de aquel domingo. Pocos minutos después, la calle Pérez Galdós se llenó de vehículos policiales.

Una vez que el cuerpo fue rescatado por los bomberos, que tuvieron que meterse dentro del camión para liberarlo de la máquina de prensado, un sanitario del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) certificó el fallecimiento del hombre de 45 años.

Los policías que asumieron la investigación del caso centraron las primeras pesquisas en el círculo de amistades de Domínguez ante la sospecha de que alguien podría haberlo agredido cuando regresaba de noche a su domicilio.

Los agentes trataron de averiguar si tenía enemigos o había recibido amenazas, pero pronto descartaron un ajuste de cuentas, ya que la víctima no era una persona conflictiva ni estaba implicada en asuntos turbios. Domínguez tenía pareja y dirigía una empresa de gestión y servicios informáticos.

Los investigadores también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios establecimientos comerciales de la zona, y localizaron imágenes que prueban el brote psicótico que sufrió el hombre en plena calle poco antes de su muerte. Además, la Policía no tardó en averiguar que la víctima padecía un trastorno mental diagnosticado y recibía tratamiento psiquiátrico con medicación y terapia.

La muerte del exmarido de la alcaldesa de Almazora y diputada provincial del PP causó una gran conmoción en esta localidad castellonense con cerca de 28.000 habitantes. La víctima era padre de una niña de cinco años, hija también de la política.