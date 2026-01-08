Chivite remodela el Gobierno navarro tras la polémica por la influencia de Cerdán
Prepara las salidas del vicepresidente primero, Félix Taberna, y de la portavoz y también consejera de Interior, Amparo López, ambos del ala socialista del Gabinete de coalición con Geroa Bai y Contigo-Zurekin08 ene 2026 . Actualizado a las 10:58 h.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, prepara una remodelación de su Gabinete cuando aún resuena el eco de la polémica generada por la posible existencia de presuntas irregularidades en obras públicas adjudicadas por la Administración regional