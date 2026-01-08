Chivite remodela el Gobierno navarro tras la polémica por la influencia de Cerdán

María Chivite, presidenta de Navarra, en rueda de prensa. Iñaki Porto | EFE

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, prepara una remodelación de su Gabinete cuando aún resuena el eco de la polémica generada por la posible existencia de presuntas irregularidades en obras públicas adjudicadas por la Administración regional