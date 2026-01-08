La acusada de matar a su bebé en Gran Canaria había dado a luz en el baño de la clínica

Imagen de archivo de dos coches de la Policía Nacional CAPOTILLO

La mujer enviada a prisión preventiva bajo la acusación de haber asesinado a su hija recién nacida en el sur de Gran Canaria había dado a luz a la niña en los mismos baños de la clínica donde dejó abandonado su cuerpo y puede enfrentarse a cargos que comportan reclusión permanente.

En un comunicado difundido este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explica que la instrucción llevada a cabo hasta el momento revela que la mujer había acudido el sábado 3 de enero al Hospital San Roque Meloneras, de Maspalomas, centro privado donde varios trabajadores la vieron entrar embarazada.

Ese detalle y el hecho de que la exploración ginecológica a la que fue sometida el 4 de enero confirma que acababa de dar a luz llevan a los investigadores a concluir que la niña nació en los baños donde su madre, presuntamente, la mató o la dejó morir.

Porque el juez de San Bartolomé de Tirajana al cargo del caso maneja esas dos hipótesis: o bien asesinó a la niña nada más nacer, o bien, «con intención de causarle la muerte, la abandonó en el lugar del parto, donde fue descubierto el cadáver ese mismo día», precisa el TSJC.

La orden de prisión se ha dictado para prevenir una posible fuga, ya que la detenida está acusada de asesinato con alevosía.

«El delito de asesinato con alevosía está castigado con pena de prisión de hasta 25 años y el de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad, con pena de prisión permanente revisable», recuerda el TSJC.