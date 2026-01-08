Se Acabó la Fiesta, de Alvise, se presentará a las elecciones en las tres provincias aragonesas

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, en el centro, presenta la lista de candidatos en Teruel a las próximas elecciones autonómicas, este miércoles. Antonio García | EFE

El Boletín Oficial de Aragón publicó las candidaturas a las elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 8 de febrero, a las que concurre por primera vez Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado ultra Luis, Alvise, Pérez Fernández. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, encabeza la lista por Zaragoza con la que espera revalidar un cargo al que aspira por el PSOE la exministra de Educación y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría.

Azcón y Alegría son dos de los cinco candidatos a la Presidencia de Aragón que concurren a las elecciones por la circunscripción de Zaragoza junto al de CHA, Jorge Pueyo; Podemos-Alianza Verde, María Goicoechea, e Izquierda Unida-Sumar, Marta Abengochea, mientras que por la de Teruel lo hacen los de Vox, Alejandro Nolasco; Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, y el PAR, Alberto Izquierdo. Hasta catorce candidaturas se registraron por las circunscripciones de Zaragoza y de Huesca, y doce por la de Teruel, y en las tres por primera vez del partido de Alvise.

En las elecciones de mayo del 2023, consiguieron representación en las Cortes de Aragón ocho fuerzas políticas —PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Aragón Teruel Existe, Podemos, IU y Partido Aragonés—. Por circunscripciones, lograron escaños por Huesca PP, PSOE, Vox y CHA; por Teruel, PP, PSOE, Aragón Teruel Existe, Vox y PAR; y por Zaragoza, PP, PSOE, Vox, CHA, Podemos e IU.

«Alegría defiende a Sánchez»

Azcón presentó la candidatura del PP en la ciudad de Teruel, donde afirmó que Alegría «va a defender a Pedro Sánchez» en la campaña electoral, y no a la provincia ni a Aragón. El candidato popular tildó de «mentira» que la socialista vaya a defender un buen modelo de financiación con uñas y dientes, como declaró en una entrevista, y agregó que «Alegría tiene un serio problema con su pasado» en el Gobierno central ya que defendió la condonación de la deuda autonómica «porque beneficiaba a sus socios independentistas».

«Después de haber oído a la candidata del Partido Socialista comparar la financiación de Teruel con la financiación privilegiada de Cataluña, y que todavía no haya perdido perdón a los turolenses, es el momento de volver a pedírselo», apuntó. «Es el PP quien va a defender una financiación justa para la provincia de Teruel», continuó Azcón, «frente a la financiación privilegiada que va a defender el PSOE para sus socios independentistas», en alusión a la reunión que hoy mantendrá Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras para «hablar de insolidaridad y desigualdad, de una financiación pensada para Cataluña que perjudicaría seriamente los intereses de Aragón y Teruel».