Tender puentes para dejar atrás la sombra de Mazón: la estrategia inicial de Pérez Llorca

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El nuevo jefe del Consell se reunió con Pedro Sánchez e intentó encauzar las relaciones con las víctimas

07 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Juanfran Pérez Llorca cumplió el 2 de enero un mes como presidente de la Generalitat valenciana. Es tiempo de gestos simbólicos, muchos de ellos encaminados a desligarse de su vínculo directo con su predecesor, Carlos

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
SOLO HOY 18€/año Por solo 1,5€ al mes Quiero la oferta