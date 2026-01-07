La Policía y la DEA desmantela la red del cártel de Sinaloa que enviaba metanfetamina oculta en mármol

POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

La Policía Nacional ha dado por desmantelada, en la segunda parte de la Operación Saga junto con agentes de la DEA estadounidense, la organización criminal hispano-mexicana vinculada al cártel de Sinaloa presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa oculta en piedras de mármol.

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas, entre ellas un miembro de este cártel que se encontraba escondido en un piso de Madrid y que recibía 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia . Además, el propietario de una empresa de mármol fue arrestado tras hallar cerca de tres millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves.

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la primera fase de la Operación Saga, que supuso la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina. En esta segunda parte del operativo los agentes procedieron al desmantelamiento del principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

40 kilos de metanfetamina ocultos en una estatua

En julio del 2024 se detectó que esta red criminal envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura con destino Tenerife. Se procedió inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotraficante de la Isla.

Paralelamente, el pasado mes de septiembre, se interceptó una partida de 38 kilogramos de marihuana que la organización había enviado a Finlandia. Gracias a la colaboración con la Aduana de dicho país se pudo detener al receptor que se había desplazado allí exclusivamente para hacerse cargo del estupefaciente.Tras varias averiguaciones lograron dos detenciones importantes. Una de ellas la de un empresario que había hecho uso de su empresa legal de mármol para introducir la sustancia referida oculta en piedras importadas de México.

En los registros realizados en siete domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) se incautaron siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.