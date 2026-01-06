El rey Felipe VI y Margarita Robles destacan la formación militar de la princesa Leonor como heredera de la Corona

1/13 La princesa Leonor sigue con su formación militar Diego Radamés / POOL | EUROPAPRESS 2/13 Los reyes Felipe VI y Letizia y la princesa Leonor, durante la recepción de la Pascua Militar Diego Radamés / POOL | EUROPAPRESS 3/13 La princesa Leonor, durante la Pascua Militar JUANJO MARTIN | EFE 4/13 Los reyes y la princesa Leonor, en otro momento de la Pascua Militar JUANJO MARTÍN | EFE 5/13 La reina Letizia y la princesa Leonor JUANJO MARTÍN | EFE 6/13 Charla entre los reyes y la princesa Leonor JUANJO MARTÍN | EFE 7/13 La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su discurso POOL / EFE | EUROPAPRESS 8/13 El rey Felipe VI, durante su discurso POOL / EFE | EUROPAPRESS 9/13 La princesa Leonor y la reina Letizia JUANJO MARTÍN | EFE 10/13 El rey Felipe VI pasa revista durante la Pascua Militar Diego Radamés / POOL | EUROPAPRESS 11/13 Los reyes, durante la Pascua Militar Diego Radamés / POOL | EUROPAPRESS 12/13 El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska Diego Radamés / POOL | EUROPAPRESS 13/13 La reina Letizia y la princesa Leonor JUANJO MARTÍN | EFE

Felipe VI y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han destacado este martes, en el acto de celebración de la Pascua Militar, los valores de la formación castrense que recibe la princesa Leonor como heredera de la Corona.

Así, el rey, durante su intervención, se ha dirigido a la princesa de Asturias que, como su padre ha vestido en esta ceremonia el uniforme de gala del Ejército del Aire, y ha recordado que es el tercer año en el que les acompaña mientras continúa con su «exigente formación militar», este año como alférez alumna de la Academia General del Aire, donde afronta también su formación como piloto militar.

«Me consta, Leonor, que tus vivencias de estos últimos años te están ayudando a comprender y a asumir, en toda su plenitud, el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar; la que para sí han elegido todos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, ganándose el afecto y el respeto de la sociedad a la que se deben y sirven», ha indicado el rey a su hija, según recoge Efe.

Y le ha señalado que, formándose con ellos, «conociéndoles bien y sintiéndote integrada en la vida castrense es como mejor servirás con ellos, ya siendo oficial, como heredera de la Corona; ya en el futuro, como mando Supremo, cuando seas llamada a sucederme en la Jefatura del Estado, como Reina de España, según lo prescrito en la Constitución».

Los reyes Felipe VI y Letizia y la princesa Leonor, durante la recepción de la Pascua Militar Diego Radamés / POOL | EUROPAPRESS

Palabras de la ministra de Defensa

También la ministra de Defensa ha dedicado la última parte de su discurso a la princesa de Asturias y a los valores que presiden la vida militar, «el esfuerzo, la dedicación, el respeto, la ejemplaridad y una clara y firme vocación de servicio a España y a los españoles».

La princesa, ha asegurado la ministra, es la representación de una generación de jóvenes que abordan un futuro no exento de dificultades y ha expresado su orgullo por las mujeres militares y todas aquellas que en la vida civil trabajan «por la paz, la convivencia y por un mundo más igual y más justo».

En este sentido, ha recordado a Idoia Rodríguez, la primera mujer de las Fuerzas Armadas fallecida con solo 21 años en una misión en Afganistán, y también ha hecho un homenaje a las mujeres de Afganistán que viven ahora «silenciadas y anuladas» o a las que sufren en Gaza y Ucrania, así como a las de otros conflictos armados, además de a las 46 mujeres españolas víctimas el pasado año de la violencia machista.