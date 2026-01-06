Felipe VI ensalza el «orden global basado en normas» tras la captura de Maduro

Felipe VI durante su discurso con ocasión de la Pascua Militar. JJ GUILLEN | EFE

El rey ha alertado este martes durante el tradicional acto de la Pascua Militar sobre la «amenaza creciente que llega al corazón de Europa», en clara referencia a la deriva de la guerra de Ucrania, cuyo comienzo cumplirá cuatro años a finales de febrero, y los planes de pacificación que se debaten en la actualidad aunque de momento sin acuerdo cercano. Felipe VI, vestido para la ocasión de capital general del Ejército del Aire, ha hecho un repaso de los hitos castrenses más destacados del pasado año y, con la vista puesta en este curso, ha ensalzado el compromiso de la Fuerzas Armadas «con la seguridad internacional, con el multilateralismo y, en definitiva, con el orden global basado en normas».

Esta mención al cumplimiento de la legalidad internacional por parte del mando supremo de los Ejércitos no es baladí, ya que ante su preocupante visión sobre los «múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias» que deja el 2025, el año que comienza ya está marcado por la intervención militar unilateral de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero, que ha provocado el derrocamiento y la captura del presidente Nicolás Maduro, en una clara vulneración del derecho internacional y la soberanía territorial de los Estados.

En este contexto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intervenido antes que el monarca para reiterar que el compromiso de España siempre será con el «ordenamiento jurídico internacional», también de las actuaciones y las misiones en el extranjero en las que participan las Fuerzas Armadas. Robles, que tampoco mencionó directamente la intervención de la Administración Trump en Venezuela para evitar problemas diplomáticos, difunde así la postura del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez «en respeto del derecho internacional» desde que se produjo el bombardeo en el país sudamericano.

Para Robles, máxima representante del Ejecutivo en la Pascua Militar por la ausencia de Sánchez, que ha acudido a la cumbre de Ucrania en París, fuera del ordenamiento jurídico internacional «no hay actuaciones legítimas posibles». La titular de Defensa ha recalcado el compromiso de España «con la defensa de los valores reconocidos en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional».

El acto castrense ha comenzado a mediodía en el Palacio Real con la llegada de los reyes y la princesa de Asturias. Tras ello, han accedido a la Plaza de la Armería, donde han saludado a Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el monarca ha pasado revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y su hija, han accedido al Palacio Real.

Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, ha impuesto condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono. La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.