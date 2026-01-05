Sánchez alega una reunión sobre Ucrania para no ir a la Pascua Militar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i-d), la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real en Madrid JUANJO MARTIN | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá este martes a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar presidida por Felipe VI en el Palacio Real para poder viajar a París y participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, informaron a Efe fuentes del Ejecutivo. El presidente francés, Emmanuel Macron, citó a los líderes de los países aliados de Kiev este martes y Sánchez ha confirmado su asistencia.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses. Será la primera vez que un presidente español falte a la Pascua Militar desde la reinstauración de la democracia en 1975. Sánchez acudió incluso en medio de la pandemia de covid, en el 2021, pero esta vez antepuso su agenda internacional a la cita que tradicionalmente preside Felipe VI y que reúne a la cúpula de los tres ejércitos con el presidente del Gobierno y el rey.

La última vez que se reunió la Coalición de Voluntarios fue el pasado 11 de diciembre, por videoconferencia, y en esta ocasión, ya en formato presencial y con participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski,

En todo caso, los reyes Felipe VI y Letizia presidirán en el Palacio Real de Madrid la tradicional Pascua Militar con la que darán inicio a su agenda institucional en el 2026. Como el año pasado, estarán acompañados por la princesa Leonor, inmersa en su formación castrense, este año en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia) para formarse en el Ejército del Aire y del Espacio.

El acto, con el que se da inicio al año militar, contará con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la plana mayor del estamento castrense, encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

El acto arrancará a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, accederán a la Plaza de la Armería, donde saludarán a Robles, Marlaska y al JEMAD.

Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el Rey pasará revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y la Princesa Leonor, accederán al Palacio Real. Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, impondrá condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono.

Después, pronunciarán los discursos la ministra de Defensa primero y luego del Rey, que servirán para hacer balance de los despliegues militares en el 2025 y plantear las líneas de acción de cara al 2026.