El PP insiste en que Edmundo González debe ser quien lidere la transición en Venezuela

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, en rueda de prensa en la sede de Génova tras la comparecencia de Pedro Sánchez. MARISCAL / EFE

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reiterado este lunes que Venezuela tiene que avanzar hacia la democracia y, para ello, los únicos protagonistas de ese camino de transición deben ser Edmundo González y María Corina Machado.

En declaraciones a la Cadena Ser, Gamarra ha vuelto a reiterar la posición del PP sobre Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y sobre la presidencia interina de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Para el partido de Alberto Núñez Feijoo, la detención de Maduro representa un «hecho histórico» pues supone derrotar «el mal». «La captura de Maduro es una buena noticia sin ambages porque supone, y tiene que suponer, la caída de un régimen dictatorial, represor y que ha provocado la ruina de un país», ha dejado claro la responsable de Regeneración Institucional del PP.

En directo: Delcy Rodríguez invita a Estados Unidos a «trabajar juntos» en Venezuela y Trump le pide «acceso total» al petróleo P. A / C. C.

Ahora bien, en opinión del partido, el camino para que Venezuela avance hacia la democracia no puede pasar por Delcy Rodríguez, pues ella, ha dicho Gamarra, representa junto con Maduro la falta de legitimidad democrática.

«No podemos olvidar que no solo ha sido su mano derecha, sino también cómplice y protagonista de una dictadura de corrupción y represión», ha añadido antes de defender que quienes tienen la legitimidad para protagonizar el camino de la transición democrática son Edmundo González y María Corina Machado, pues son ellos quienes ganaron en las urnas venezolanas en julio de 2024.

El Gobierno dice que hablará con Delcy e insiste en que la solución en Venezuela no puede imponerse por la fuerza la voz

Gamarra ha admitido hoy que hay «dudas» sobre si la operación de EE.UU. en Venezuela para detener a Nicolás Maduro vulnera el derecho internacional. Según Gamarra, su partido reafirma sus compromisos con el derecho internacional y al ser preguntada si no cree que esta operación lo socava, la vicesecretaria del PP ha señalado que «evidentemente hay dudas sobre si vulnera o no el derecho internacional», recalcando que estas dudas están sobre la mesa. Y aunque considera que «sobra tiempo» para verlo, cree que estas dudas «deberán de ser y deben de ser despejadas».

En cuanto a si teme que esta operación pueda sentar un precedente, dado que esta madrugada Donald Trump apuntaba a la situación de Cuba e incluso de Groenlandia, la dirigente popular ha mostrado su esperanza en que «no supongan precedentes». «Evidentemente que las normas del derecho internacional están ahí y están para ser respetadas», ha remachado.

Gamarra ha querido aprovechar para «exigir la liberación de todos los presos políticos», para reclamar que acabe la represión y que los «exiliados puedan poder volver con seguridad a la Venezuela de la que tuvieron que huir y de la que tuvieron que salir de la mano de la dictadura».

La política que Chávez congeló por tramposa y que Maduro aupó La Voz

Dicho esto, ha precisado que la posición del PP a este respecto es muy clara, mientras que no lo es, en su opinión, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, advierte que ambos no pueden apelar al derecho internacional contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela por que han estado «respaldando y ayudando» al régimen de Nicolás Maduro.

Cuca Gamarra considera que Sánchez y Zapatero no pueden apelar al Estado de Derecho ni al Derecho Internacional porque «han tolerado», ayudado y respaldado al «régimen criminal» de Maduro. «Eso está ahí», ha exclamado antes de advertir que el PP no va a olvidar que desde España se ha estado «blanqueando» al régimen venezolano.

La dirigente del PP considera que con las últimas declaraciones del Gobierno está respaldando la continuidad del régimen chavista «a través de la figura de Delcy Rodríguez».

¿Es creíble la «opción Delcy»? Miguel-Anxo Murado

En este punto ha señalado que «a nadie se le escapa la fuerte relación y la fuerte vinculación y los fuertes lazos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido con el régimen de Maduro». Así, ha recordado la presencia de la vicepresidenta venezolana en el suelo español cuando tenía prohibida su presencia en Europa.

Además, ha apuntado la «defensa de los intereses del régimen de Maduro por parte del Gobierno de España». Cree que esto es «una realidad» que todo el mundo ha podido ver y «forma parte de la historia más reciente de España de la mano de Pedro Sánchez y el Gobierno del Partido Socialista». Dicho esto, Gamarra les ha instado a que reclamen la liberación de los presos políticos, de que cesen las torturas y que se ponga en libertad también a la veintena de españoles que están en las cárceles de Venezuela.

El topo que entregó a Maduro fue reclutado por la CIA en el círculo íntimo presidencial Helena Rodríguez

Ayuso, con Corina

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este lunes que la dirigente de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, es «líder indiscutible» de la Venezuela del futuro. Además, ha exigido elecciones democráticas en el país y cree que la Unión Europea debe pedir perdón «por ir mirando para otro lado durante todos estos años».

«Hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela, tratan como legítimo un estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU», ha subrayado la dirigente autonómica en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Así, se ha preguntado «cuándo no se han violando los derechos» del pueblo de Venezuela durante estos años con «crímenes de lesa humanidad, asesinatos, detenciones arbitrarias por motivos políticos, desapariciones, centenares de presos políticos, crisis humanitaria, cierres de medios, falta de medicamentos, control, manipulación y negación de los procesos».

En esta línea, ha subrayado que el mundo mira ahora a María Corina Machado como «la líder indiscutible del futuro y de la propia Venezuela». «Primero era, en su momento, el anterior presidente Juan Guaidó, que no se le reconoció, y ahora María Corina Machado, que ha pagado el precio de estar un año de su vida encerrada en cautiverio por el hecho de haberle ganado limpiamente unas elecciones al tirano», ha reivindicado.

Díaz Ayuso ha afirmado que Venezuela se ha convertido en un «narcoestado» con organizaciones terroristas impregnadas «hasta el tuétano» en un país que estaba viviendo «una situación límite».

Trump vaticina que Cuba «está a punto de caer» y avisa a Groenlandia: «La necesitamos» Pablo Ariza Martín / P. A.

«Lo que está claro es que todo esto ha de desembocar primero en que los presos políticos tienen que ser inmediatamente puestos en la calle y después en unas elecciones democráticas donde libremente el pueblo de Venezuela nuevamente pueda manifestar, como ya hizo en las últimas, qué futuro quiere», ha defendido.

Considera que es el narcotráfico el que ha «sustentado» a Nicolás Maduro y su entorno encabezando un sistema «por el que podría haber estado transportando entre 200 toneladas de droga anuales a los Estados Unidos a través también de pasaportes diplomáticos y de una red criminal que es por lo que se le juzga».

Con este contexto, la presidenta madrileña ha señalado que España y la Unión Europea deben pedir perdón al pueblo de Venezuela por «mirar para otro lado» pese a haber vivido un «éxodo de ocho millones de personas después de la tortura, la hambruna y la persecución».

Además, ha puesto el foco en que Rusia, China o Cuba se han estado «lucrando» hasta ahora del petróleo de Venezuela mientras el Gobierno de Maduro «nunca levantó una escuela ni un hospital». «Habrá que dar un poco de confianza a quien hace algo, desde luego quien no ha hecho algo es la Unión Europea en muchas ocasiones y no digamos nuestro Gobierno», ha criticado.