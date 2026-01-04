Feijoo sostiene que Delcy Rodríguez no puede dirigir Venezuela por ser «cómplice de la dictadura»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en una comparecencia en la sede nacional de su partido el pasado 29 de diciembre. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este domingo que la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, «no puede» dirigir Venezuela porque ha sido «cómplice y protagonista de la dictadura, la corrupción y el saqueo» del país y representa su «pasado más oscuro».

«Presentar como solución o figura de transición a quien (Delcy Rodríguez) está sancionada por la UE y por los mismos EE.UU. por violaciones masivas de derechos humanos no sería más que una operación de continuidad del régimen...», reza Feijoo en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X titulado Hacia la plena libertad de Venezuela.

Por ello, ha reiterado que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan «la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad», recordando que cuentan con el respaldo de casi un 70 % de los votos de los venezolanos en el 2024. En este sentido, ha enfatizado en que la ganadora del Nobel de la Paz debe asumir mayor protagonismo en esta transición. «Dejarla fuera de este proceso es peor que una injusticia personal: es perpetuar el abuso y la arbitrariedad», ha indicado.

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno de España ha «renunciado a sus bazas diplomáticas y su liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro», y ha criticado que «la influencia y el respeto que España ha perdido en este proceso serán difíciles de recuperar». «Todos los que creemos en nuestro país estamos llamados a mostrar la ejemplaridad de la que el Gobierno no ha sido capaz», ha incidido el presidente de los populares.

Respeto al derecho internacional

Feijoo ha reafirmado «los compromisos y los valores que España defiende» y ha incidido en su respeto al Estado de derecho, incluido el derecho internacional, «al que desde luego no pueden apelar quienes han tolerado, cuando no habilitado y ayudado, al régimen criminal de Maduro».

«Antes que nadie fue el propio régimen quien despreció el orden basado en reglas al robar las últimas elecciones e ignorar la soberanía del pueblo venezolano, sin olvidar los años de represión, tiranía y expolio. Revertirlo es, por tanto, imprescindible», ha reivindicado.

El presidente del PP también ha recordado a los miles de presos que están en las cárceles venezolanas, «entre ellos una veintena larga de ciudadanos españoles cuyo único delito ha sido desear la libertad y pelear por ella democráticamente». Por ello, ha señalado que la cuestión del exilio debe atenderse, así como los intereses españoles en Venezuela: «Seremos firmes en su defensa, a menudo comprometida por las amistades peligrosas de parte de la izquierda española», ha incidido.